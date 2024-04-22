Галущенко повідомив, що є приоритетним для енергетики — Finance.ua

Галущенко повідомив, що є приоритетним для енергетики Сьогодні 12:38 — Енергетика

Галущенко повідомив, що є приоритетним для енергетики

Розвиток атомної і розподіленої генерації є приоритетним.

На цьому міністр енергетики України наголосив в ефірі Національного марафону «Єдині новини».

«Якщо ми хочемо зростання економіки і щоб не було дефіциту електроенергії, нам треба будувати атомну генерацію. Для того, щоб забезпечувати регіональні вузли локальною генерацією, маємо будувати розподілену генерацію. Це два процеси, які мають відбуватися і тривають одночасно», зазначив він.

Він нагадав, що ще минулого року було схвалено Енергетичну стратегію України, яка визначає відповідні напрямки ключовими у розвитку енергосектору.

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Галущенко зазначив, що нещодавно розпочався процес підготовки до будівництва двох нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС за американською технологією АР 1000.

«Я впевнений, що Україна буде першою країною в Європі, яка побудує цей новий тип реактора. Це важливий геополітичний проєкт, бо він про витіснення російських атомних технологій. Тому важливо не зупинятися», — додав він.

з 19:00 до 22:00. Зараз енергетики одночасно працюють над ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону. Обсяг пошкоджень енергооб'єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий. Нагадаємо, Диспетчерський центр «Укренерго» закликає щодня зберігати електроенергіюЗараз енергетики одночасно працюють над ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону. Обсяг пошкоджень енергооб'єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий.

росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент Володимир Зеленський не виключає, що росіяни можуть атакувати інфраструктуру українських АЕС, і у зв’язку з цим просить надати Україні сучасні засоби ППО. «росія вже знищила майже всю нашу теплову енергетику.

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