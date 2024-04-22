Міжнародна допомога: газовики прифронтових областей отримали 20 тонн обладнання від чеських партнерів — Finance.ua
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Міжнародна допомога: газовики прифронтових областей отримали 20 тонн обладнання від чеських партнерів

Енергетика
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Міжнародна допомога: газовики прифронтових областей отримали 20 тонн обладнання від чеських партнерів
Міжнародна допомога: газовики прифронтових областей отримали 20 тонн обладнання від чеських партнерів
За тісної координації Міненерго Україна отримала від чеської газотранспортної компанії GasNet Sluzby, s.r.o. 5 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 20 тонн.
Отримане газове обладнання вже доставлено до компаній Харківської, Миколаївської, Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Допомога надійшла за сприяння Секретаріату Енергетичного Співтовариства через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM).
«Ворог не припиняє прицільні атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Дякуємо чеським донорам за обладнання, яке допоможе газовикам прифронтових областей проводити ремонти та забезпечувати роботу об'єктів критичної інфраструктури», — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Зазначимо, що загалом з Чехії за період повномасштабного вторгнення надійшло 13 вантажів загальною вагою 53,8 тонн, до яких увійшли трансформатори струму та напруги, легкові автомобілі, газове обладнання та інше необхідне устаткування.
За матеріалами:
Finance.ua
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