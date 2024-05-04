Як вплинуло підвищення тарифу на світло на енергосистему України — Finance.ua

Як вплинуло підвищення тарифу на світло на енергосистему України Сьогодні 09:09 — Енергетика

Як вплинуло підвищення тарифу на світло на енергосистему України

Минулорічне підвищення тарифу на електроенергію для населення дозволило збалансувати енергосистему в Україні та провести необхідні ремонти об'єктів.

Про це заступник міністра енергетики Микола Колісник розповів ефірі телемарафону.

Як вплинуло підвищення тарифу на світло на енергосистему країни

Як відомо, ймовірне підвищення тарифу пов’язане зі складною ситуацією в енергосистемі через постійні атаки росіян на енергооб'єкти.

«Хочеться зазначити, що те незначне підвищея тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон», — сказав він.

Представник відомства зазначає, що змога зекономити такий б'єм електроенергії з’явилася не лише через те, що населення почало ощадливо використовувати електроенергію через зростання вартості.

«Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб'єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону, було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та пропозицією», — підкреслив Колісник.

Читайте також Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу

зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня. Нагадаємо, як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряддо кінця травня.

Довідка Finance.ua:

портал EnergyMap зазначає, порівнюючи з лютим, у березні Україна збільшила експорт електроенергії у 2,4 раза — до 154,1 тис. МВт-год, імпорт у 2 рази — до 168,3 тис. МВт-год;

з 1 липня «Укренерго» зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об'єднаних в ENTSO-E;



Енергетична компанія ДТЕК заявила, що для відновлення потужностей, втрачених через обстріли росіянами ТЕС, необхідно 350 млн дол.



Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.