Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу — Finance.ua

Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу Сьогодні 19:02 — Енергетика

Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу

Протягом найближчого часу в Україні ціна на бензин та газ не зміниться.

Про це заявив директор групи компаній «А-95» Сергій Куюн в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

«Протягом березня-квітня є поступове зростання цін. Це зумовлене насамперед тим, що дорожчає нафта. Якщо на початку року вона була 77 доларів/барель, то зараз це — 92 долара», — пояснює експерт.

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Проте Куюн додає, попри «апокаліптичні прогнози» ціна на нафту «розвернулася» в інший бік та зараз починає знижуватися.

Нагадаємо, в Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум.

Розвиток ринку біопалива — один із пріоритетів держави задля енергобезпеки та енергонезалежності як країни, так і громад, особливо у час енергетичних викликів та відбудови.

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