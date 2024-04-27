Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу — Finance.ua
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Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу

Енергетика
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Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу
Експерт відповів, чи збільшиться ціна на пальне протягом найближчого часу
Протягом найближчого часу в Україні ціна на бензин та газ не зміниться.
Про це заявив директор групи компаній «А-95» Сергій Куюн в ефірі телеканалу «Ми-Україна».
«Протягом березня-квітня є поступове зростання цін. Це зумовлене насамперед тим, що дорожчає нафта. Якщо на початку року вона була 77 доларів/барель, то зараз це — 92 долара», — пояснює експерт.
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Проте Куюн додає, попри «апокаліптичні прогнози» ціна на нафту «розвернулася» в інший бік та зараз починає знижуватися.
Нагадаємо, в Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум.
Розвиток ринку біопалива — один із пріоритетів держави задля енергобезпеки та енергонезалежності як країни, так і громад, особливо у час енергетичних викликів та відбудови.
Відмітимо, що в Україні автовласники зобов’язані оформлювати спеціальну страховку — автоцивілку. Без наявності поліса ОСЦПВ водієві заборонено керувати транспортним засобом. На Finance.ua якраз можна швидко та зручно оформити поліс онлайн. Порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс за посиланням:

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За матеріалами:
Novyny.live
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