В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум — Finance.ua
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В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум

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В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум
В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Українська енергетична біржа співпрацюють для створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні, що відповідає цілям енергетичної безпеки та незалежності країни.
Пріоритет партнерства — створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні.
Розвиток ринку біопалива — один із пріоритетів держави задля енергобезпеки та енергонезалежності як країни, так і громад, особливо у час енергетичних викликів та відбудови.
Як пояснила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, аргументів на користь біопалива, як альтернативи викопному паливу, більш ніж достатньо:
  • замістити газ та заощадити від 30% до 60% коштів бюджету;
  • забезпечити енергопостачання соціальних та важливих об'єктів критичної інфраструктури у час війни та російських ракетних обстрілів;
  • активізувати економічні процеси.
За даними Держенергоефективності, навіть попри війну з початку 2022 року по жовтень 2023 р. введено 360 МВт потужностей з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива. Це близько 72 млн євро інвестицій в економіку.
Тож, попит на тверде біопаливо зростає. Тому ринок потребує впровадження прозорих і конкурентних умов для усіх гравців.
За матеріалами:
УНН
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