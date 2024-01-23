В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум Сьогодні 13:34

В Україні розвиватимуть біржову торгівлю біопаливом — укладено меморандум

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України та Українська енергетична біржа співпрацюють для створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні, що відповідає цілям енергетичної безпеки та незалежності країни.

Пріоритет партнерства — створення прозорого та конкурентного ринку біопалива в Україні.

Розвиток ринку біопалива — один із пріоритетів держави задля енергобезпеки та енергонезалежності як країни, так і громад, особливо у час енергетичних викликів та відбудови.

Як пояснила голова Держенергоефективності Ганна Замазєєва, аргументів на користь біопалива, як альтернативи викопному паливу, більш ніж достатньо:

замістити газ та заощадити від 30% до 60% коштів бюджету;

забезпечити енергопостачання соціальних та важливих об'єктів критичної інфраструктури у час війни та російських ракетних обстрілів;

активізувати економічні процеси.

За даними Держенергоефективності, навіть попри війну з початку 2022 року по жовтень 2023 р. введено 360 МВт потужностей з виробництва теплової енергії на альтернативних видах палива. Це близько 72 млн євро інвестицій в економіку.

Тож, попит на тверде біопаливо зростає. Тому ринок потребує впровадження прозорих і конкурентних умов для усіх гравців.

УНН За матеріалами:

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