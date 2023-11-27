Україна хоче до 2026 року наполовину забезпечити себе ядерним паливом — Енергоатом Вчора 11:47 — Енергетика

Україна хоче до 2026 року наполовину забезпечити себе ядерним паливом — Енергоатом

До 2026 року Україна планує наполовину забезпечити себе ядерним паливом, а другу половину отримувати від американських партнерів, і таким чином зруйнувати російську монополію в цій галузі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

«За нашими планами, вже з 2026 року завдяки власному виробництву Україна забезпечуватиме себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з Westinghouse», — зазначив президент «Енергоатому» Петро Котін.

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У ДП поінформували, що Котін відвідав вітчизняне виробництво, яке наближає Україну до створення власної лінії збірки ядерного палива — хвостовиків і головок. Прогрес та подальший розвиток власного виробництва закріпить остаточний відхід від технологій з рф. Зокрема, Україна продовжує ліцензування, яке має завершитися вже цього року, аби наростити промислове виробництва хвостовиків тепловидільних збірок ядерних реакторів атомних електростанцій, які підприємство Енергоатому реалізує за технологією компанії Westinghouse. У 2024 році аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет.

«Ми рухаємося у тому темпі, на який і розраховували від самого початку. Наступне завдання — будівництво нової лінії збірки», — зауважив Котін.

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Очільник НАЕК додав, що саме на цьому підприємстві українські інженери-атомники виготовляють елементи для палива, яке потім використовується в енергоблоках ВВЕР-440 радянської розробки.

Власне виробництво — це, крім іншого, економічні та безпекові зиски. Україна буде менш залежною від партнерів, додаткові податки підуть в український бюджет, а кваліфіковані фахівці отримають можливість розкрити свій потенціал на сучасному високотехнологічному виробництві.

Таким чином Україна реалізує стратегію переходу на використання «чистої» енергії та декарбонізоване енергетичне майбутнє, ключову роль в якому відіграватиме атомна галузь, зазначили в Енергоатомі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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