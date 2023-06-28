Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому»

Казна та Політика
27
Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому»
Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому»
Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 27 червня, затвердив план перетворення держпідприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За планом, протягом червня-липня буде проведена повна інвентаризація майна підприємства, відбір на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна тощо.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
У листопаді, згідно з планом, передбачається затвердження акта оцінки майна, та підготовка проєктів урядових рішень про:
  • затвердження передавального акта майна до статутного капіталу акціонерного товариства;
  • про затвердження проектів статуту АТ;
  • положення про наглядову раду, виконавчий орган АТ і та ін.
Також в листопаді планується подання на розгляд уряду проєкту рішення про емісію акцій товариства. Випуск акцій та зарахування 100% емітованих акцій акціонерного товариства «Енергоатом» передбачається в грудні 2023 року.
Читайте також
Процес перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі з формуванням в установленому порядку персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства має завершитись в грудні 2023 року — березні 2024 року.
У Мінекономіки пояснили, що перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.