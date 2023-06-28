Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому» — Finance.ua

Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому» Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому»

Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 27 червня, затвердив план перетворення держпідприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

За планом, протягом червня-липня буде проведена повна інвентаризація майна підприємства, відбір на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна тощо.

У листопаді, згідно з планом, передбачається затвердження акта оцінки майна, та підготовка проєктів урядових рішень про:

затвердження передавального акта майна до статутного капіталу акціонерного товариства;

про затвердження проектів статуту АТ;

положення про наглядову раду, виконавчий орган АТ і та ін.

Також в листопаді планується подання на розгляд уряду проєкту рішення про емісію акцій товариства. Випуск акцій та зарахування 100% емітованих акцій акціонерного товариства «Енергоатом» передбачається в грудні 2023 року.

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Процес перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі з формуванням в установленому порядку персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства має завершитись в грудні 2023 року — березні 2024 року.

У Мінекономіки пояснили, що перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України.

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Економічна Правда За матеріалами:

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