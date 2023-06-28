Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому» — Finance.ua

Уряд затвердив план корпоратизації «Енергоатому»
Кабінет Міністрів на засіданні у вівторок, 27 червня, затвердив план перетворення держпідприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
За планом, протягом червня-липня буде проведена повна інвентаризація майна підприємства, відбір на конкурсних засадах суб'єкта оціночної діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна тощо.
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У листопаді, згідно з планом, передбачається затвердження акта оцінки майна, та підготовка проєктів урядових рішень про:
- затвердження передавального акта майна до статутного капіталу акціонерного товариства;
- про затвердження проектів статуту АТ;
- положення про наглядову раду, виконавчий орган АТ і та ін.
Також в листопаді планується подання на розгляд уряду проєкту рішення про емісію акцій товариства. Випуск акцій та зарахування 100% емітованих акцій акціонерного товариства «Енергоатом» передбачається в грудні 2023 року.
Процес перетворення державного підприємства в акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі з формуванням в установленому порядку персонального складу наглядової ради та виконавчого органу товариства має завершитись в грудні 2023 року — березні 2024 року.
У Мінекономіки пояснили, що перетворення ДП «НАЕК «Енергоатом» в акціонерне товариство покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України.
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