Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС — Finance.ua
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Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС

Енергетика
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Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС
Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС
НАЕК «Енергоатом» анонсувала проведення ремонту енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до опалювального сезону 2023/2024 років.
Про це НАЕК повідомляє у Телеграмі.
«У зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Нині настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їх експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023/2024 років», — ідеться у повідомленні.
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Зазначається, що графік ремонтів складено експертами Енергоатому й синхронізовано з Міністерством енергетики та генеруючими компаніями.
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В Енергоатомі зауважили, що скорочення виробітку електроенергії на АЕС буде компенсоване включенням теплових станцій та імпортом з закордону.
Крім того, додали в компанії, в теплу пору року генерація відновлюваної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, «хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців».
Як повідомлялося, влітку НАЕК «Енергоатом» планує більш як на два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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