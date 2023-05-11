Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС — Finance.ua

Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС Сьогодні 09:45 — Енергетика

Енергоатом анонсував початок планових ремонтів на АЕС

НАЕК «Енергоатом» анонсувала проведення ремонту енергоблоків атомних електростанцій у межах підготовки до опалювального сезону 2023/2024 років.

Про це НАЕК повідомляє у Телеграмі

«У зимовий період кожен з енергоблоків, за винятком ЗАЕС, працював на максимальній від можливої на той момент потужності. Нині настав час перезавантажити енергоблоки свіжим ядерним паливом і провести планові ремонтні роботи для забезпечення ефективної їх експлуатації протягом осінньо-зимового періоду 2023/2024 років», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що графік ремонтів складено експертами Енергоатому й синхронізовано з Міністерством енергетики та генеруючими компаніями.

В Енергоатомі зауважили, що скорочення виробітку електроенергії на АЕС буде компенсоване включенням теплових станцій та імпортом з закордону.

Крім того, додали в компанії, в теплу пору року генерація відновлюваної енергетики зростає, а тому проходження ремонтної кампанії, «хоч і вкрай непростої, відбудеться з мінімальними викликами для енергосистеми та українців».

Як повідомлялося, влітку НАЕК «Енергоатом» планує більш як на два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації.

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Укрінформ За матеріалами:

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