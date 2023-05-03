Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль — Finance.ua
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Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль

Казна та Політика
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Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль
Уряд запустив процес корпоратизації "Енергоатома", - Шмигаль
Кабінет Міністрів запустив процедуру корпоратизації НАЕК «Енергоатом».
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання.
«Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого Парламентом закону трансформуємо „Енергоатом“ в акціонерне товариство», — сказав Шмигаль.
Він зазначив, що «Енергоатом» — один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави.
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«Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління. При цьому зберігаємо у власності держави 100% акцій підприємства. Урядовим рішенням запускаємо процедури корпоратизації», — наголосив Шмигаль.
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За словами прем’єра, у підсумку «підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проектів, посилимо нашу енергетичну незалежність».
Нагадаємо, раніше державне підприємство НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International уклали угоду про будівництво до 20 атомних енергоблоків з малими модульними реакторами SMR-160 в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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