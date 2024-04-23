У ДТЕК розповіли, де шукатимуть $350 млн на відновлення ТЕС — Finance.ua
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У ДТЕК розповіли, де шукатимуть $350 млн на відновлення ТЕС

Енергетика
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У ДТЕК розповіли, де шукатимуть $350 млн на відновлення ТЕС
У ДТЕК розповіли, де шукатимуть $350 млн на відновлення ТЕС
Енергетична компанія ДТЕК заявила, що для відновлення потужностей, втрачених через обстріли росіянами ТЕС, необхідно 350 млн дол.
Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив на заході «Відбудова України».
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Він зазначив, що наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку, адже Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей.
Для покриття критичних потреб на кшталт заживлення шпиталів можуть використовуватися газові турбіни, пояснив він, проте для забезпечення потреб у великому масштабі потрібне відновлення теплової генерації (ТЕС), заявив Сахарук.
«У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано», — розповів він та додав, що потужність ТЕС — 1 ГВт.
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Завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн дол. «плюс» 100 млн дол., необхідні на проведення робіт, розповів директор ДТЕК. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн дол. на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.
Торік ця сума покривалася власним коштом, проте зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об'єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви. За його словами, такий спосіб — найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб. Крім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та інших донорів: USAID, JICA та інші.
За матеріалами:
Економічна Правда
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