У ДТЕК оцінили збитки від російських атак на енергооб'єкти — Finance.ua

У ДТЕК оцінили збитки від російських атак на енергооб'єкти Сьогодні 09:45 — Фондовий ринок

У ДТЕК оцінили збитки від російських атак на енергооб'єкти

Після двох масованих атак рф вартість відновлення пошкоджених теплових електростанцій ДТЕК оцінюється у 203 млн доларів.

Таку цифру в інтерв'ю Forbes назвав СЕО компанії Максим Тімченко.

Він зазначив, що це вдвічі більше за вартість ремонтної кампанії минулого року (тоді відновлення обійшлося в 126 млн).

Читайте також В уряді не виключають можливості підвищення тарифів на світло через атаки рф

«Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 млн доларів. Левова частка суми — закупівля трансформаторів», — сказав Тімченко.

За його словами, за наявності обладнання ДТЕК планує до зими збільшити потужність майже вчетверо від наявної. Основні роботи проводитимуться у квітні-травні, щоб встигнути відновитися до літнього максимуму.

Читайте також ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня

Тімченко розповів, що найшвидший спосіб знайти обладнання — привезти його зі Східної Європи, де є закриті станції радянських часів. Ще одна можливість — використати незадіяне обладнання, яке є в Україні.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.