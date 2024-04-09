У ДТЕК оцінили збитки від російських атак на енергооб'єкти — Finance.ua

У ДТЕК оцінили збитки від російських атак на енергооб'єкти
Після двох масованих атак рф вартість відновлення пошкоджених теплових електростанцій ДТЕК оцінюється у 203 млн доларів.
Таку цифру в інтерв'ю Forbes назвав СЕО компанії Максим Тімченко.
Він зазначив, що це вдвічі більше за вартість ремонтної кампанії минулого року (тоді відновлення обійшлося в 126 млн).
«Щоб відновитись, нам потрібне обладнання вартістю 230 млн доларів. Левова частка суми — закупівля трансформаторів», — сказав Тімченко.
За його словами, за наявності обладнання ДТЕК планує до зими збільшити потужність майже вчетверо від наявної. Основні роботи проводитимуться у квітні-травні, щоб встигнути відновитися до літнього максимуму.
Тімченко розповів, що найшвидший спосіб знайти обладнання — привезти його зі Східної Європи, де є закриті станції радянських часів. Ще одна можливість — використати незадіяне обладнання, яке є в Україні.
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