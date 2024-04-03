ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня

Енергетика
36
ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня
ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня
Енергетичний холдинг ДТЕК втратив 80% своїх генеруючих потужностей після російських атак 22 та 29 березня.
Про це йдеться у повідомленні групи ДТЕК.
80% генеруючих потужностей компанії втрачено, повідомила ДТЕК.
За даними ДТЕК, пʼять із шести ТЕС групи серйозно пошкоджені. «Ситуація надзвичайно важка», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
Нагадаємо, росія в ніч на 22 березня здійснила наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти України. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина.
Унаслідок російської атаки 22 березня постраждали дві ТЕС енергохолдингу ДТЕК — Бурштинська та Ладижинська. На відновлення знадобиться від шести до 24 місяців, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Читайте також
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна напрацювала низку механізмів співпраці з міжнародними партнерами для надання допомоги енергосектору. Одним із них є Фонд підтримки енергетики, який було створено навесні 2022 року.
За кошти донорів, внесені до Фонду, закуповується устаткування. Воно використовується українськими енергетиками для ремонтів і відновлення після ворожих атак.
«На сьогодні у Фонді є доступні для подолання наслідків цього обстрілу більше €40 млн — на них будуть здійснюватися закупівлі необхідного обладнання. Крім цього, постійно надходить допомога у вигляді устаткування», — наголосив міністр.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.