ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня — Finance.ua

ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня Сьогодні 19:30 — Енергетика

ДТЕК втратила 80% генерації після російських атак 22 і 29 березня

Енергетичний холдинг ДТЕК втратив 80% своїх генеруючих потужностей після російських атак 22 та 29 березня.

Про це йдеться у повідомленні групи ДТЕК.

80% генеруючих потужностей компанії втрачено, повідомила ДТЕК.

За даними ДТЕК, пʼять із шести ТЕС групи серйозно пошкоджені. «Ситуація надзвичайно важка», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, росія в ніч на 22 березня здійснила наймасштабнішу за останній час атаку на енергетичні обʼєкти України. Найбільше постраждали Харків, Одеса, Дніпропетровщина.

Унаслідок російської атаки 22 березня постраждали дві ТЕС енергохолдингу ДТЕК — Бурштинська та Ладижинська. На відновлення знадобиться від шести до 24 місяців, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна напрацювала низку механізмів співпраці з міжнародними партнерами для надання допомоги енергосектору. Одним із них є Фонд підтримки енергетики, який було створено навесні 2022 року.

За кошти донорів, внесені до Фонду, закуповується устаткування. Воно використовується українськими енергетиками для ремонтів і відновлення після ворожих атак.

«На сьогодні у Фонді є доступні для подолання наслідків цього обстрілу більше €40 млн — на них будуть здійснюватися закупівлі необхідного обладнання. Крім цього, постійно надходить допомога у вигляді устаткування», — наголосив міністр.

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