Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС — Finance.ua

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Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Енергетика
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Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС
Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС
Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством енергетики проєкт Закону України «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Наступний етап — його розгляд та схвалення Верховною Радою України.
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Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.
«Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому»,
зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск — на 15 415 млн кВт*год/рік.
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Реалізація проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.
За матеріалами:
Finance.ua
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