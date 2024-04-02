Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС Сьогодні 17:32 — Енергетика

Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством енергетики проєкт Закону України «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Наступний етап — його розгляд та схвалення Верховною Радою України.

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Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.

«Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому», зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск — на 15 415 млн кВт*год/рік.

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Реалізація проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.

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