Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС — Finance.ua

Уряд схвалив законопроєкт про будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС
Кабінет Міністрів України схвалив розроблений Міністерством енергетики проєкт Закону України «Про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Наступний етап — його розгляд та схвалення Верховною Радою України.
Законопроєктом визначаються місця розміщення енергоблоків, кількість реакторів, їх типи і загальні характеристики, а також загальні вимоги до проєктування та будівництва.
«Атомна генерація на сьогодні виробляє більше половини електроенергії в Україні. Будівництво ще двох енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС посилить енергетичну безпеку й незалежність України та матиме позитивні наслідки для економіки країни в цілому»,
зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Будівництво двох атомних енергоблоків збільшить виробництво електроенергії на 16 226 млн кВт*год/рік, а відпуск — на 15 415 млн кВт*год/рік.
Реалізація проєкту здійснюватиметься виключно за рахунок коштів АТ «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» із залученням кредитних можливостей, без використання коштів з державного бюджету України.
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