Завершення опалювального сезону до кінця тижня заощадило б пів мільярда кубометрів газу — Чернишов Сьогодні 12:43 — Енергетика

Завершення опалювального сезону до кінця тижня заощадило б пів мільярда кубометрів газу — Чернишов

Якщо вся місцева влада завершить опалювальний сезон до кінця поточного тижня, це дасть змогу заощадити близько 500 мільйонів кубометрів газу.

Про це заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов в ефірі національного телемарафону.

Читайте також Як нараховується субсидія, коли домівка опалюється одночасно тепловою та електричною енергією

Чернишов розраховує на завершення опалювального сезону всією місцевою владою до кінця поточного тижня завдяки теплій погоді, що дасть змогу заощадити значну кількість газу.

«…умовно можемо говорити, (що) якби температура була звичайною, і ми продовжували б цей опалювальний сезон, або була б холодна весна, то, можливо, ми заощадили б приблизно 500 млн кубометрів газу», — сказав він.

Читайте також Україна незабаром стане експортером газу — голова НАК

Водночас голова НАКу зазначив, що навіть із такою економією цього року ще передчасно говорити про відновлення експорту газу, хоча Україна «абсолютно впевнено рухається як держава до статусу експортера».

Раніше Чернишов заявляв , що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.

Опалювальний сезон у столиці почали завершувати 28 березня.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.