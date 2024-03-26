Кличко назвав дату закінчення опалювального сезону в Києві — Finance.ua

Кличко назвав дату закінчення опалювального сезону в Києві
Опалювальний сезон у столиці планують завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.
Про це заявив очільник міста Віталій Кличко.
«Вже з цього четверга місто розпочне процес відключення будівель від опалення», — повідомив Кличко.
Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі. Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим необхідно кілька днів.
«Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста — зекономити на сплаті за опалення», — додав мер столиці.
За його словами, відключення систем опалення в закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників.
«Попри колосальні ризики та ворожі обстріли, Київ пройшов опалювальний сезон стабільно та без збоїв у роботі систем життєзабезпечення», — підсумував Кличко.
Довідка Finance.ua:
- голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов 19 березня заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря;
- голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомляв, що в тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть прийматись окремо;
- враховуючи погодні умови, місцева влада ухвалила рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні.
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