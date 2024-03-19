Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково — Finance.ua

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Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково

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Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково
Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково
Опалювальний сезон в Україні цього року завершиться наприкінці березня через плюсову температуру повітря.
Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Le Figaro.
«Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня», — сказав він.
За його словами, Україна спокійно пережила зиму.
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«Ми засвоїли уроки 2022 року, коли восени зазнали масованих атак з боку росії, і підготувалися. Наша енергосистема дуже надійна. Але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня», — додав Чернишов.
Нагадаємо, стандартна дата закінчення опалювального сезону в Україні - 15 квітня. Однак рішення про припинення подачі тепла до будинків приймає місцева влада залежно від середньої температури повітря — 8 градусів протягом трьох днів з урахуванням прогнозу.
Минулого року наприкінці березня через тимчасове потепління в деяких містах достроково завершили опалювальний сезон. Однак після цього в Україну повернулися сніг та мороз.
За матеріалами:
РБК-Україна
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