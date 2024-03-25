Завершення опалювального сезону: як будуть відключати — Finance.ua

Завершення опалювального сезону: як будуть відключати Сьогодні 11:35 — Казна та Політика

Завершення опалювального сезону: як будуть відключати

У тих регіонах, які сильно постраждали від російських атак, де є ушкодження енергетичної інфраструктури, є ушкодження електростанцій, там, звичайно, ці рішення будуть прийматись окремо.

Про це повідомив 24 березня голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький.

За словами Володимира Кудрицького, коли опалювальний сезон закінчується, люди іноді догріваються електроприладами. І це створює додаткове навантаження на енергосистему.

«Укренерго комунікує з місцевою владою для того, щоб припинення опалювального сезону не створило негативних наслідків для постраждалої енергосистеми того чи іншого регіону» — сказав він.

Найтяжчою є ситуація в Харкові. Але «Укренерго» має цілих три опції, які дадуть можливість забезпечити збільшену подачу електрики споживачам. Володимир Кудрицький висловив сподівання, що в кінці наступного тижня вдасться суттєво покращити ситуацію з енергозабезпеченням міста.

«Одеса, Хмельницький, Кривий Ріг — це ті регіони, де необхідно ощадливо ставитися до споживання електроенергії. Там можливі при досягненні максимуму споживання певні обмеження енергопостачання для збалансування цих вузлів. Нам потрібно буде декілька днів для ліквідації наслідків російських атак», — розповів Володимир Кудрицький.

Вночі 24 березня ворог активно атакував Дніпропетровщину. Пошкоджені певні енергетичні об'єкти в Кривому Розі. Це місто додали до того списку регіонів, де наразі потрібно економити електроенергію та можуть бути контрольовані перерви в енергопостачанні.

За словами Кудрицького, Українська енергосистема зазнала збитків у щонайменше сто мільйонів доларів через останні масовані комбіновані обстріли рф. Йдеться лише про високовольтне обладнання «Укренерго». За словами Кудрицького, якби не попередня підготовка до імовірних ворожих ударів по енергетиці та роботи із захисту систем, то пошкодження могли бути значно серйознішими.

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