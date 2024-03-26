У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон — Finance.ua

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У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон

Енергетика
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У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон
У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон
В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.
Про це повідомляє Міненерго.
«Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні», — йдеться в повідомленні.
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Раніше в «Укренерго» заявили, що рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.
Про дострокове завершення опалювального сезону повідомили у Харкові. Наразі активно ведуться відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста, які ворог пошкодив 22 березня.
Крім того, опалювальний сезон з 28 березня завершать у Луцьку та Краматорську.

Довідка Finance.ua:

  • голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться раніше;
  • зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.
За матеріалами:
Finance.ua
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