У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон — Finance.ua

У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон Сьогодні 12:49 — Енергетика

У Херсоні достроково завершили опалювальний сезон

В Україні через потепління місцева влада ухвалює рішення про дострокове завершення опалювального сезону. Зокрема, це зробили в Херсоні.

Про це повідомляє Міненерго

«Враховуючи погодні умови, місцевою владою ухвалено рішення про завершення опалювального сезону у Херсоні», — йдеться в повідомленні.

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Раніше в «Укренерго» заявили, що рішення щодо закінчення опалювального сезону в регіонах, що сильно постраждали від російських атак, будуть прийматись окремо.

Про дострокове завершення опалювального сезону повідомили у Харкові. Наразі активно ведуться відновлювальні роботи енергетичної інфраструктури міста, які ворог пошкодив 22 березня.

Крім того, опалювальний сезон з 28 березня завершать у Луцьку та Краматорську.

Довідка Finance.ua:

голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що опалювальний сезон в Україні цього року завершиться раніше;

зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, зважаючи на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня.



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