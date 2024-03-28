Україна незабаром стане експортером газу — голова НАК Сьогодні 19:45 — Енергетика

Україна незабаром стане експортером газу — голова НАК

Україна змогла збільшити видобуток газу таким чином, щоб збалансувати споживання з видобутком.

Про це під час заходу NV «Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє» заявив Олексій Чернишов, голова НАК Нафтогаз України.

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При цьому він зазначив, що обсяги споживання стали меншими із зрозумілих причин: руйнування промислових підприємств внаслідок російської агресії, виїзд українців за кордон тощо.

Але з іншого боку, зіграло свою роль і збільшення видобутку, зокрема, приватними компаніями.

«Ми збалансовані на сьогоднішній день практично повністю… Я мрію, що незабаром Україна стане експортером газу», — сказав Чернишов.

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Десятиріччями залежність України від російського газу була критичною та конвертувалася у політичну залежність, зазначив він.

«Дешева енергія приходить за дуже дорогу ціну, ціну незалежності», — сказав Чернишов.

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