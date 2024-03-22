Цього року «Нафтогаз» планує збільшити видобуток газу на пів мільярда кубометрів — Finance.ua

Цього року «Нафтогаз» планує збільшити видобуток газу на пів мільярда кубометрів Сьогодні 08:33

Цього року група «Нафтогаз» планує збільшити видобуток природного газу на пів мільярда кубометрів, а також збільшити обсяги газу іноземних енергетичних компаній, які зберігають блакитне паливо в українських ПСГ.

Про це повідомляє пресслужба групи «Нафтогаз».

«Наш план на 2024 рік — наростити видобуток блакитного палива щонайменше на півмільярда кубометрів. Ми збільшуємо темпи буріння нових свердловин, використовуємо сучасні технології як для дослідження надр, так і для безпосереднього видобутку газу», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Крім того, у групі зазначили, що ще однією ціллю на 2024 рік є збільшення обсягів газу, що в українських ПСГ зберігають іноземні енергетичні компанії.

«У 2024 ми прагнемо залучити близько 4 млрд куб. м газу іноземних трейдерів до зберігання у наших підземних сховищах», — додав Чернишов.

Економічна Правда За матеріалами:

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