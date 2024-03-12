Україна планує збільшити видобуток газу — Finance.ua
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Україна планує збільшити видобуток газу

Енергетика
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Нарощування видобутку газу та збільшення виплат до державного бюджету завдяки зберіганню газу іноземців в українських газосховищах стали предметом бесіди міністра енергетики Германа Галущенка та глави «Нафтогазу» Олексія Чернишова.
Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу» у Тelegram.
«Разом підбиваємо підсумки опалювального сезону 2023−2024 році. Команда групи „Нафтогаз“ забезпечила необхідний резерв газу для його плавного завершення. Серед інших тем — успішне призначення наглядових рад на одних із найважливіших підприємств групи, а також важливість продовження інтеграції до європейської енергетичної спільноти, зокрема проведення реформи енергетичного ринку», — зазначив Олексій Чернишов у дописі на своїй сторінці.
Він додав, що до пріоритетів роботи «Нафтогазу» у 2024 році належать два питання.
Одне з них — зміцнення української енергонезалежності через подальше нарощування видобутку газу.
Друге — збільшення виплат до держбюджету через залучення європейських компаній до зберігання в Україні ще більших обсягів газу.
За матеріалами:
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