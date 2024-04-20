У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group Сьогодні 07:02 — Енергетика

У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group

Портал EnergyMap зазначає, порівнюючи з лютим, у березні Україна збільшила експорт електроенергії у 2,4 раза — до 154,1 тис. МВт-год, імпорт у 2 рази — до 168,3 тис. МВт-год.

Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.

«У березні Україна експортувала рекордний за 17 місяців обсяг електроенергії, втім, ракетні обстріли змусили активізувати імпорт у другій половині місяця. Вдалося експортувати у 2,4 раза більше, ніж у лютому, а саме: 154,1 тис. МВт-год», — йдеться в повідомленні.

Куди експортували електроенергію:

до Польщі - 41% експорту (63,8 тис. МВт-год.);

до Угорщини — 24% (36,7 тис. МВт-год.);

до Румунії - 13% (20,4 тис. МВт-год.);

до Молдови — 12% (18,6 тис. МВт-год.);

до Словаччини — 10% (14,7 тис. МВт-год.).

Імпорт електроенергії у березні 2024 року порівняно із лютим зріс удвічі - до 168,3 тис. МВт-год.ʼ

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Звідки імпортували електроенергію:

з Угорщини надійшло 40% (66,8 тис. МВт-год.);

із Румунії - 24% (40,5 тис. МВт-год.);

зі Словаччини — 23% (38,4 тис. МВт-год);

із Польщі - 8% (13,2 тис. МВт-год.);

із Молдови — 5,6% (9,4 тис. МВт-год.).

Нагадаємо, з 1 липня «Укренерго» зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об'єднаних в ENTSO-E.

Укрінформ За матеріалами:

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