У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group — Finance.ua
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У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group

Енергетика
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У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group
У березні український експорт електроенергії збільшився у кілька разів — DiXi Group
Портал EnergyMap зазначає, порівнюючи з лютим, у березні Україна збільшила експорт електроенергії у 2,4 раза — до 154,1 тис. МВт-год, імпорт у 2 рази — до 168,3 тис. МВт-год.
Про це повідомляє аналітичний центр DiXi Group.
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«У березні Україна експортувала рекордний за 17 місяців обсяг електроенергії, втім, ракетні обстріли змусили активізувати імпорт у другій половині місяця. Вдалося експортувати у 2,4 раза більше, ніж у лютому, а саме: 154,1 тис. МВт-год», — йдеться в повідомленні.

Куди експортували електроенергію:

  • до Польщі - 41% експорту (63,8 тис. МВт-год.);
  • до Угорщини — 24% (36,7 тис. МВт-год.);
  • до Румунії - 13% (20,4 тис. МВт-год.);
  • до Молдови — 12% (18,6 тис. МВт-год.);
  • до Словаччини — 10% (14,7 тис. МВт-год.).
Імпорт електроенергії у березні 2024 року порівняно із лютим зріс удвічі - до 168,3 тис. МВт-год.ʼ
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Звідки імпортували електроенергію:

  • з Угорщини надійшло 40% (66,8 тис. МВт-год.);
  • із Румунії - 24% (40,5 тис. МВт-год.);
  • зі Словаччини — 23% (38,4 тис. МВт-год);
  • із Польщі - 8% (13,2 тис. МВт-год.);
  • із Молдови — 5,6% (9,4 тис. МВт-год.).
Нагадаємо, з 1 липня «Укренерго» зможе отримувати компенсацію витрат, які виникають при транзиті електроенергії з інших країн українськими магістральними мережами від європейських операторів, об'єднаних в ENTSO-E.
За матеріалами:
Укрінформ
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