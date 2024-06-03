У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло — Finance.ua

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло Сьогодні 15:15 — Енергетика

У Міненерго пояснили необхідність підвищення тарифу на світло

Кабінет Міністрів України підвищив вартість електроенергії для населення з 1 червня.

Як пояснили в Міністерстві енергетики, підвищення тарифу на електроенергію — складний, але необхідний крок.

Яким буде тариф

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення про продовження дії положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електроенергії, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

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Крім того, протягом опалювального періоду (з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року) передбачено пільговий тариф для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, на рівні 2,64 грн/кВт год (при споживанні ними в цей період до 2000 кВт/год електроенергії на місяць).

При цьому «нічний тариф» (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) складатиме 2,16 грн за кВт*год.

Причини підвищення тарифів на світло

«Мета — не залишитись без світла, втримати систему. Нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил і коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об'єктів енергетики з боку ворога будуть продовжуватись, і маємо задіяти усі можливі ресурси», — прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Якби росія систематично не руйнувала енергетичну інфраструктуру України, додав він, то тарифи поки що залишились би незмінними.

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Міністр зазначив, що в умовах складної економічної ситуації через війну не можна дозволити підвищення ціни на електроенергію для населення до ринкового рівня (майже 7,5 грн/кВт*год), але й держава в цих умовах не має можливості утримувати наднизьку пільгову ціну для всіх споживачів. Адже тариф на електроенергію у розмірі 2,64 грн покривав лише третину реальної вартості електроенергії.

«Державна підтримка має бути справедливою і спрямованою на тих, хто дійсно її потребує. Ті, хто не може дозволити оплачувати послуги з електропостачання за новим тарифом, будуть отримувати допомогу від держави — адресні субсидії», — наголосив міністр енергетики.

За середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт*год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Довідка Finance.ua:

раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що вартість виробництва і транспортування електроенергії зростає через російські удари по українській енергосистемі. Українців попередили, що підвищення тарифів неминуче. За її словами, при формуванні нових тарифів застосують диференційований підхід;

директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко заявляв, що обговорювався базовий варіант, згідно з яким передбачено тариф 4,80 грн за кіловат-годину для тих, хто споживає понад 100 кВт на місяць. Зміни тарифу для споживачів, які споживають менш як 100 кВт за місяць, не очікувались.

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