Як отримати субсидію навіть із боргами за комуналку — Finance.ua

Як отримати субсидію навіть із боргами за комуналку Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Як отримати субсидію навіть із боргами за комуналку

Одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами.

Як оформити за наявності боргів за комуналку

Житлова субсидія — це насамперед цільовий платіж для найбільш уразливих категорій, щоб знизити навантаження на сімейний бюджет під час оплати комуналки.

Таким чином, якщо одержувачі накопичують борги за послуги ЖКГ, цільові платежі від держави використовуються не за призначенням. Тому одним із критеріїв перепризначення є контроль за платежами.

Тобто, якщо одержувач допускає заборгованість за комуналку, надання субсидії припиняється. Однак якщо ви не отримували субсидію та накопичили борги через складні життєві обставини, погасити їх можна поступово.

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Для цього треба укласти договір про реструктуризацію заборгованості із постачальниками послуг ЖКГ.

Якщо регулярно погашати борг та не пропускати поточні платежі, можна розраховувати на субсидію. У такому разі при зверненні слід подати копію договору про реструктуризацію.

Причому борги за комуналку можна реструктурувати на строк до 5 років (60 місяців). Термін залежить від суми заборгованості та доходів отримувача субсидії.

Хто може оформити

Субсидія надається особам, які платять за комуналку більше за визначений для них обов’язковий платіж. Він у свою чергу розраховується індивідуально для кожної сім'ї та залежить від середнього доходу на одну особу на місяць.

Крім того, враховуються майновий стан та норми споживання. Наприклад, за спожите понад норму світло доведеться платити власним коштом.

Оформити житлову субсидію може:

особа, зареєстрована у житловому приміщенні

особа, яка орендує житло за договором оренди

внутрішній переселенець (може бути не зареєстрований, але проживає за фактом, допускається без договору оренди). У такому разі подаються підтверджуючі документи, наприклад, довідка ВПО

за заявою опікуна або піклувальника — неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківського піклування, або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлена ​​опіка

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнято в експлуатацію, але плата за комуналку вже нараховується. У цьому випадку треба подати документи, що підтверджують проживання за фактичною адресою

При призначенні субсидії враховуються доходи всіх, хто зареєстрований у житловому приміщенні або задекларував проживання. Але при поданні заяви зазначаються всі, хто фактично проживає у квартирі/будинку.

Якщо на день звернення за призначенням субсидії хтось із сім'ї перебуває за кордоном понад 60 днів, він має бути виключений зі складу домогосподарства і тоді його доходи не враховуватимуться.

Таким чином, наприклад, якщо прописано троє осіб, але дружина з дитиною виїхали за кордон на термін більше 60 днів, субсидія призначається з розрахунку на одного члена домогосподарства, тобто на чоловіка.

Як розраховується розмір

Розмір субсидії - це різниця між розмірами комуналки та обов’язкового платежу. Обов’язковий відсоток платежу розраховується за такою формулою: середньомісячний сукупний дохід ділять на членів сім'ї та визначають дохід на одну особу.

Потім його ділять на прожитковий мінімум, тобто на 2920 гривень. Результат ділиться на 2 (базовий коефіцієнт доходу призначення субсидії), потім множиться на 15% (базова норма плати за послуги).

Заяву на субсидію можна подати особисто або поштою до сервісного центру Пенсійного фонду, через портал або мобільний додаток ПФУ, через портал «Дія», у Центрах надання адміністративних послуг, через виконкоми сільських, селищних та міських рад.

Щоб заповнити заяву, треба мати кваліфікований електронний підпис (КЕП). Отримати його можна у будь-якому акредитованому центрі сертифікації.

Для заяви потрібні такі дані:

відомості про членів сім'ї

адреса проживання

тип субсидії (житлово-комунальні послуги чи тверде паливо)

реквізити рахунку у форматі IВАN, на який мають зараховуватись субсидії при призначенні

При заповненні заяви треба вибрати зручний спосіб комунікації: телефон, електронна пошта; засобами порталу «Дія»; повідомленням через портал або мобільний додаток Пенсійного фонду. Про рішення повідомлять обраним способом.

У разі відмови є 14 днів на доповнення чи виправлення даних, якщо є помилка у документах. Після перевірки Пенсійний фонд може призначити субсидію.

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