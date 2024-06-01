Як українцям повернути субсидію, у призначенні якої було відмовлено через борги — Finance.ua

Як українцям повернути субсидію, у призначенні якої було відмовлено через борги Сьогодні 14:08 — Особисті фінанси

Як українцям повернути субсидію, у призначенні якої було відмовлено через борги

Українці, яким відмовили у призначенні житлової субсидії у зв’язку з наявністю заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, можуть повторно подати заяву на допомогу. Для цього вони повинні документально підтвердити сплату заборгованості.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Як повернути виплату субсидії

У повідомленні зазначається, що ті, кому було відмовлено у призначенні субсидії на наступний період у зв’язку з наявністю простроченої понад три місяці заборгованості з оплати ЖКП, витрат на управління багатоквартирним будинком на суму понад 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (680 грн) можуть повернути виплату допомоги.

Для цього необхідно:

документально підтвердити сплату заборгованості;

або укласти договір про її реструктуризацію;



або заборгованість, яку споживач не визнає, оскаржити в судовому порядку.



житлову субсидію призначать з 1 травня 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого Якщо питання заборгованості буде вирішено протягом двох місяців з початку неопалювального сезону, то на підставі наданих документів(пункт 14, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 ).

У ПФУ додають, питання причин виникнення / порядку погашення заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг слід вирішувати з підприємствами — надавачами послуг, які здійснюють облік такої заборгованості.

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