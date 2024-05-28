НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів — Finance.ua

НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів Сьогодні 17:15 — Казна та Політика

НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травн.

«Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується», — наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

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Так, із 1 червня будуть діяти такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 11,88 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 10,45 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 6,87 грн;

Львівводоканал — 9,02 грн;

Чернівціводоканал — 10,28 грн;

Київводоканал — 9,66 грн;

Дніпроводоканал — 11,69 грн;

Житомирводоканал — 17,24 грн;

Черкасиводоканал — 10,51 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 30,36 грн;

КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 24,53 грн;

КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 17,45 грн;

Львівводоканал — 20,04 грн;

Чернівціводоканал — 23,89 грн;

Київводоканал — 21,42 грн;

Дніпроводоканал — 24,18 грн;

Житомирводоканал — 32,34 грн;

Черкасиводоканал — 20,19 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ «Енергоресурси» — 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення — для КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.

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Як повідомлялося, наприкінці січня 2024 року НКРЕКП виносила на обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення частини водоканалів, однак потім питання було зняте з розгляду.

У червні 2023 року регулятор встановив нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Середньозважене зростання становило 32%.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення не було погоджене з урядом, і доручив розпочати додаткові консультації з його перегляду. Міненерго назвало рішення необґрунтованим, тоді як водоканали закликали підвищити тарифи задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів.

Укрінформ За матеріалами:

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