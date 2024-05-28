НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів

Казна та Політика
61
НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів
НКРЕКП змінила тарифи для низки водоканалів
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травн.
«Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується», — наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.
Читайте також
Так, із 1 червня будуть діяти такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):
  • КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 11,88 грн;
  • КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 10,45 грн;
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 6,87 грн;
  • Львівводоканал — 9,02 грн;
  • Чернівціводоканал — 10,28 грн;
  • Київводоканал — 9,66 грн;
  • Дніпроводоканал — 11,69 грн;
  • Житомирводоканал — 17,24 грн;
  • Черкасиводоканал — 10,51 грн.
Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):
  • КП «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» — 30,36 грн;
  • КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 24,53 грн;
  • КП «Івано-Франківськводоекотехпром» — 17,45 грн;
  • Львівводоканал — 20,04 грн;
  • Чернівціводоканал — 23,89 грн;
  • Київводоканал — 21,42 грн;
  • Дніпроводоканал — 24,18 грн;
  • Житомирводоканал — 32,34 грн;
  • Черкасиводоканал — 20,19 грн.
Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ «Енергоресурси» — 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення — для КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).
Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.
Читайте також
Як повідомлялося, наприкінці січня 2024 року НКРЕКП виносила на обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення частини водоканалів, однак потім питання було зняте з розгляду.
У червні 2023 року регулятор встановив нові тарифи на воду для 33 водоканалів та АТ «Укрзалізниця». Середньозважене зростання становило 32%.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це рішення не було погоджене з урядом, і доручив розпочати додаткові консультації з його перегляду. Міненерго назвало рішення необґрунтованим, тоді як водоканали закликали підвищити тарифи задля стабільного забезпечення споживачів водою та дотримання всіх технологічних процесів.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.