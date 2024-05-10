Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці — Finance.ua

Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці Сьогодні 21:30 — Енергетика

Тарифи на електрику: скільки в середньому платять європейці

Українці у перерахунок на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині.

Про це пише «Слово і діло».

Найвищі ціни на електроенергію у Німеччині (0,40 євро за кВт-год), Бельгії та Ірландії (0,38 євро кВт-год).

У Данії один кіловат коштував 0,36 євро, на Кіпрі - 0,35 євро, в Італії - 0,33 євро, у Чехії - 0,32 євро, у Латвії - 0,28 євро, в Австрії - 0,27 євро, Франції - 0,26 євро, Нідерландах — 0,25 євро, Фінляндії - 0,24.

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У Греції, Естонії, Іспанії, Португалії, Литві вартість одного кВт-год становила 0,23 євро, у Польщі та Швеції - 0,22 євро, у Словенії - 0,21 євро, у Люксембурзі - 0,20 євро.

Жителі Норвегії, Румунії та Словаччини в середньому платили за кіловат електроенергії 0,19 євро, жителі Ісландії - 0,16 євро, Хорватії та Молдови — 0,15 євро, Болгарії та Македонії - 0,12 євро, Албанії та Угорщини — 0,11 євро, Сербії та Чорногорії - 0,10 євро, Боснії та Герцеговини — 0,08 євро, Косово — 0,07 євро.

Інфографіка: «Слово і діло»

Нагадаємо, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявила , що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

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