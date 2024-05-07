У Держенергонагляді допускають підвищення тарифів на електроенергію вже цього року — Finance.ua

У Держенергонагляді допускають підвищення тарифів на електроенергію вже цього року Сьогодні 15:45 — Енергетика

У Держенергонагляді допускають підвищення тарифів на електроенергію вже цього року

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян припускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергетичної галузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

«Імовірно, доведеться усе-таки розглянути можливість залучення внутрішніх резервів — переглянути тариф на електроенергію. Нещодавно НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу протягом наступних років. Оскільки потрібен справді великий фінансовий ресурс для відновлення об'єктів електроенергетики, перший етап такого підвищення, можливо, доцільно зробити вже цьогоріч», — заявив він в ефірах національного телемарафону та «Суспільне Новини», наводить його слова Держенергонагляд у повідомленні на сайті.

Читайте також Як вплинуло підвищення тарифу на світло на енергосистему України

Як він пояснив, українські енергетики роблять усе можливе для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, проте для підготовки й успішного проходження прийдешнього осінньо-зимового періоду одного їхнього професійного героїзму недостатньо, тому необхідно об'єднати зусилля і енергетиків, і споживачів.

«Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Адже до початку осінньо-зимового періоду залишається обмаль часу. І нам треба відновити максимальну кількість об'єктів для того, щоб нормально пройти опалювальний період», — сказав очільник відомства.

Читайте також Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ

Він зазначив, що, за попередніми розрахунками, за останні півтора місяця збитки енергетичної галузі перевищили $1 млрд, і перекрити їх тільки за рахунок чинного на сьогодні тарифу на електроенергію та наявної на сьогодні міжнародної допомоги неможливо.

«Нам потрібно терміново знайти фінансовий ресурс для відновлення енергетики. Тож наразі потрібна велика концентрація зусиль», — наголосив Слободян.

Згідно з озвученими ним даними, на сьогодні знищено близько 80% теплової генерації - високоманеврових потужностей, що дають змогу здійснювати балансування навантаження в енергосистемі протягом доби. Також суттєво пошкоджено об'єкти гідрогенерації. Загалом ворог уразив понад 7 ГВт генерувальних потужностей, для відновлення яких потрібен досить тривалий час.

При цьому очільник Держенергонагляду зазначив, що ступінь пошкодження енергооб'єктів різний, і енергетики працюють цілодобово, щоб оперативно відремонтувати обладнання, яке підлягає швидкому відновленню.

Водночас, коментуючи питання ймовірності знеструмлень, він зазначив, що про тотальний блекаут не йдеться.

«Але відключення, на жаль, можливі. Все залежить від того, наскільки вдасться відновити пошкоджені енергооб'єкти до початку опалювального періоду», — констатував Слободян.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.