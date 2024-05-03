Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ — Finance.ua
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Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ

Енергетика
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Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
Тарифи на електроенергію суттєво зростуть: прогноз НБУ
НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.
Про це свідчить «Інфляційний звіт» Національного банку України за квітень 2024 року.
Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше.
Зокрема, у прогноз НБУ закладається «достатньо швидке та суттєве зростання цін на електроенергію». Це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби в збільшенні субсидій для населення.

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Як зазначається у звіті, фіксація тарифів на окремі послуги ЖКГ, зокрема газ, гарячу воду та опалення, залишалася вагомим чинником стримування адміністративної складової інфляції. Підвищення стане вагомим проінфляційним чинником.
«Тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск лише відкладатиметься на майбутнє», — йдеться в документі.
Водночас терміни та параметри коригування тарифів ЖКГ «є сферою невизначеності», додали в НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення до кінця травня. Ціна електроенергії залишиться на рівні 2,64 грн за кіловат щонайменше до кінця травня.
  • Щоб кожного місяця отримувати правильне нарахування за спожиту електроенергію, варто вчасно передавати показання. Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця та перші 3 дні нового. Хто може не подавати показання — розповіли тут.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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