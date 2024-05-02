Як не заплатити «зайвого» за світло — Finance.ua

Як не заплатити «зайвого» за світло Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як не заплатити «зайвого» за світло

Щоб кожного місяця отримувати правильне нарахування за спожиту електроенергію, варто вчасно передавати показання.

Про це нагадали в YASNO.

Для цього процесу виділено 2 останні дні поточного місяця та перші 3 дні нового.

Кому можна не подавати

У квартирі ніхто не живе, тому можна не передавати показання.

Ні оператор системи розподілу (ОСР), ні постачальник (YASNO) не знають, що в квартирі ніхто не користується електроенергією. Тому розрахунок її обсягів відбувається за середньодобовим споживанням на основі даних за минулі періоди.

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Щоб поставити все на свої місця, подайте ОСР заявку на припинення постачання або ж щомісяця, у зазначений вище період, передавайте одні й ті самі показання (останні зафіксовані).

Якщо передавати показання раніше ніж за 2 дні до кінця поточного місяця або пізніше перших 3-х днів наступного, то нарахують зайве.

«ОСР приймає показання в зазначені дні, розраховує споживання за календарний місяць та передає його нам. А ми формуємо рахунок. Якщо показання лічильника передати раніше або пізніше, то ОСР розрахує дані за середньодобовим споживанням», — пишуть в повідомленні.

Передані показання не враховують, тому що в особистому кабінеті відображаються зовсім інші дані до розрахунку.

Така ситуація можлива, якщо: ви випадково ввели показання менші за попередні або якщо працівники ОСР під час контрольного зняття показань лічильника зафіксували дані, які відрізняються від тих, які вносили ви.

Також, можливо, у вас встановлена АСКОЕ, яка передає споживання 1-го числа, тому розрахунок проводитиметься за цими даними. Тож передавайте коректні показання та не забудьте зробити це у зазначені дні.

Довідка Finance.ua:

як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд зберіг чинний тариф на електроенергію для населення докінця травня. Про це написав прем'єр-міністр;

«Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газдля населення. Вона, як і раніше, буде складати 7,96 грн за куб. м блакитного палива.

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