Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері — Finance.ua
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Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері

Енергетика
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Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері
Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері
НЕК «Укренерго» закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці.
В Укренерго нагадали, що на Харківщині діють аварійні відключення світла, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.
«В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр „Укренерго“ закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами», — йдеться у повідомленні.
10 квітня через активну роботу електростанцій на ВДЕ в енергосистемі в денні години фіксувався надлишок електроенергії.
На запит Укренерго польський оператор енергосистеми PSE з 10:00 до 18:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 2800 МВт-год. Обмежувалася також робота об'єктів ВДЕ із 9:30 до 17:20 — до 494 МВт в окремі години.
Натомість у години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі був наявний дефіцит. Для підтримки балансу Диспетчерський центр «Укренерго» з 20:00 до 21:00 залучав аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі PSE загальним обсягом 200 МВТ-год.

Довідка Finance.ua:

  • Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Про це повідомивголова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.
  • За його словами усі працівники які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.
  • Зазначається, що наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.
За матеріалами:
Finance.ua
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