Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері — Finance.ua

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері Сьогодні 16:33 — Енергетика

Укренерго закликає українців ощадливо споживати електрику увечері

НЕК «Укренерго» закликає українців обмежити використання потужних електричних приладів з 19:00 до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Фейсбуці

В Укренерго нагадали, що на Харківщині діють аварійні відключення світла, для промислових споживачів діють ліміти споживання на Криворіжжі.

«В інших регіонах обмеження споживання для побутових споживачів не застосовувались. Але в години добового максимуму споживання з 19:00 до 21:00 Диспетчерський центр „Укренерго“ закликає обмежити користування потужними енергоємними приладами», — йдеться у повідомленні.

10 квітня через активну роботу електростанцій на ВДЕ в енергосистемі в денні години фіксувався надлишок електроенергії.

На запит Укренерго польський оператор енергосистеми PSE з 10:00 до 18:00 надавав аварійну допомогу, терміново купуючи надлишки української електроенергії загальним обсягом 2800 МВт-год. Обмежувалася також робота об'єктів ВДЕ із 9:30 до 17:20 — до 494 МВт в окремі години.

Натомість у години вечірнього максимуму споживання в енергосистемі був наявний дефіцит. Для підтримки балансу Диспетчерський центр «Укренерго» з 20:00 до 21:00 залучав аварійну допомогу від оператора енергосистеми Польщі PSE загальним обсягом 200 МВТ-год.

Довідка Finance.ua:

Внаслідок масованої ракетної атаки росіяни у ніч на 11 квітня повністю знищили Трипільську ТЕС. Про це повідомивголова наглядової ради ПАТ «Центренерго» Андрій Гота.

За його словами усі працівники які були на зміні під час обстрілів, живі. Унаслідок влучень сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Наразі на підприємстві тривають роботи з локалізації вогню.

Зазначається, що наразі ПАТ «Центренерго» втратило 100% генерації.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.