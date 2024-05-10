В Україні можуть зрости тарифи на світло: що каже Міненерго — Finance.ua

В Україні можуть зрости тарифи на світло: що каже Міненерго Сьогодні 11:01 — Енергетика

В Україні можуть зрости тарифи на світло: що каже Міненерго

Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону заявила, що Кабмін розмірковує над підняттям тарифів на світло. Цей варіант обговорюють, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

«Ми обговорюємо в тому числі підвищення тарифів. Ми аналізуємо всі доступні нам фінансові ресурси, у тому числі допомогу від наших партнерів, яка надається, яка задекларована ними й що буде надана найближчим часом. Аналізуємо можливості наших енергетичних підприємств, у тому числі обговорюємо можливість підвищення тарифу», — наголосила Гринчук.

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За її словами, рішення про підняття тарифів на світло ще не прийняте. Однак посадовиця не виключає, що уряду, ймовірно, доведеться на це піти, щоб мати ресурси для підготовки до наступного опалювального сезону.

«Зараз, на жаль, з тими пошкодженнями, які є, прогнозується значний дефіцит протягом наступного опалювального сезону. Тоді можуть бути відключення і побутових споживачів. Ми намагаємося шукати і впроваджувати рішення, які пом’якшать ці наслідки взимку», — підсумувала заступниця міністра.

Довідка Finance.ua:

голова Державної інспекції енергетичного нагляду України (Держенергонагляд) Руслан Слободян припускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергетичної галузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак;

Міністерство енергетики робить розрахунки по перегляду тарифу на електроенергію для населення;



НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років. Водночас з огляду на складну ситуацію в енергетиці дотаційні тарифи на е/е для побутових споживачів можуть зростати швидше.



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УНІАН За матеріалами:

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