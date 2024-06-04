Киевлянам советуют готовиться к отключениям по 7−8 часов — Finance.ua

Киевлянам советуют готовиться к отключениям по 7−8 часов
Власти прекрасно понимают настоящую ситуацию с энергетикой, а жителям Киева следует готовиться к отключениям по 7−8 часов.
Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Radio NV.
«Все прекрасно понимают, говорить не хотят. Слушайте, все же просчитано… Совершенно отчетливо видны все цифры. Непонятно, какими будут последствия дополнительных атак, это фактор неопределенности. И не совсем понятно по нескольким объектам, которые можно будет восстановить или нельзя будет — это будет зависеть от того, как быстро приедет определенное оборудование. И это сейчас еще не определено окончательно», — отметил эксперт.
По его словам, отключения будут продолжаться.
«Я могу вас заверить на 100%, что отключения будут. И будут они минимум по три-четыре часа в сутки. Это в идеальном сценарии. А Киеву пока нужно готовиться к семи-восьми часам в сутки. Опять же это неплохой сценарий, может быть и хуже», — объяснил Харченко.
Говоря о работе критического штаба, Харченко отметил: «Я, возможно, расскажу неожиданную вещь: у нас по меньшей мере четыре таких штаба, которые не координируют между собой».
Напомним, Кабинет Министров создал Штаб подготовки к следующему отопительному сезону, который будет координировать работы по преодолению последствий российского энергетического террора. В его состав войдут представители ключевых министерств и ведомств, народные депутаты, представители общин.
В 2023 году Кабинет Министров создал координационный штаб по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения во время ограничения и/или прекращения поставок электрической энергии.
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