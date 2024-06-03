В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на свет — Finance.ua

В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на свет Сегодня 15:15 — Энергетика

В Минэнерго объяснили необходимость повышения тарифа на свет

Кабинет Министров Украины повысил стоимость электроэнергии для населения с 1 июня.

Как объяснили в Министерстве энергетики, повышение тарифа на электроэнергию — сложный, но необходимый шаг.

Каким будет тариф

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая принял решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 году.

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Кроме того, в течение отопительного периода (с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 года) предусмотрен льготный тариф для потребителей, использующих электроотопительные установки, на уровне 2,64 грн/кВт час (при потреблении ими в этот период до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц).

При этом «ночной тариф» (при установленном соответствующем двухзонном счетчике) составит 2,16 грн за кВт*ч.

Причины повышения тарифов на свет

«Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время ведется ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — прокомментировал министр энергетики Герман Галущенко.

Если бы россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, добавил он, то тарифы пока остались бы неизменными.

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Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации в результате войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт*ч), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

«Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии», — подчеркнул министр энергетики.

При среднем ежемесячном потреблении электроэнергии в объеме 170 кВт*ч платежка за электроэнергию вырастет на 285 гривен.

Справка Finance.ua:

Ранее заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заявляла, что стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно. По ее словам, при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход;

директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко заявлял, что обсуждался базовый вариант, согласно которому предусмотрен тариф 4,80 грн за киловатт-час для потребляющих более 100 кВт в месяц. Изменений тарифа для потребителей, потребляющих менее 100 кВт в месяц, не ожидалось.

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