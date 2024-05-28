НКРЭКУ изменила тарифы для ряда водоканалов — Finance.ua

НКРЭКУ изменила тарифы для ряда водоканалов Сегодня 17:15 — Казна и Политика

НКРЭКУ изменила тарифы для ряда водоканалов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), изменила тарифы на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей ряда водоканалов.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 28 мая.

«Принимаем решение по 35 лицензиатам для небытовых потребителей. Населения это не касается», — подчеркнул глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

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Так, с 1 июня будут действовать следующие оптовые тарифы на водоотвод (за 1 кубометр без НДС):

КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 11,88 грн;

КП «Водоканал» (Запорожье) — 10,45 грн;

КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 6,87 грн;

Львовводоканал — 9,02 грн;

Черновцыводоканал — 10,28 грн;

Киевводоканал — 9,66 грн;

Днепрводоканал — 11,69 грн;

Житомирводоканал — 17,24 грн;

Черкассыводоканал — 10,51 грн.

Тариф на централизованное водоснабжение для других потребителей (кроме бытовых, за 1 кубометр без НДС):

КП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода» — 30,36 грн;

КП «Водоканал» (Запорожье) — 24,53 грн;

КП «Ивано-Франковскводоэкотехпром» — 17,45 грн;

Львовводоканал — 20,04 грн;

Черновцыводоканал — 23,89 грн;

Киевводоканал — 21,42 грн;

Днепрводоканал — 24,18 грн;

Житомирводоканал — 32,34 грн;

Черкассыводоканал — 20,19 грн.

Самые высокие тарифы на водоснабжение для небытовых потребителей установлены для ЧАО «Энергоресурсы» — 53,39 грн за 1 кубометр. Самый высокий тариф на водоотвод — для КП «Облводоканал» Запорожского областного совета (42,37 грн за 1 кубометр).

Отмечается, что тарифы на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод для населения остаются на уровне тарифов на 24 февраля 2022 года.

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Как сообщалось, в конце января 2024 года НКРЭКУ выносила на обсуждение изменение тарифов на водоснабжение и водоотвод части водоканалов, однако затем вопрос был снят с рассмотрения.

В июне 2023 года регулятор установил новые тарифы на воду для 33 водоканалов и АО «Укрзализныця». Средневзвешенный рост составил 32%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что это решение не было согласовано с правительством, и поручил начать дополнительные консультации по его пересмотру. Минэнерго назвало решение необоснованным, в то время как водоканалы призвали повысить тарифы для стабильного обеспечения потребителей водой и соблюдения всех технологических процессов.

Укрінформ По материалам:

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