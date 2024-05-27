В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество — Finance.ua

В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество Сегодня 16:00 — Энергетика

В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество

Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно.

Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.

Читайте также В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ

«Мы понимаем, что без такого шага — повышения тарифа — не обойдемся. Хотя мы на этот раз предложили (и, надеюсь, правительством это будет поддержано) при повышении тарифа использовать дифференцированный подход», — заявила чиновница.

При этом она отметила, что отключение света зависит от обстрелов и потребления, поэтому Гринчук призвала украинцев экономить электричество.

В то же время, к новому отопительному сезону в Минэнерго планируют отремонтировать столько объектов энергетической инфраструктуры, чтобы пройти зимний период с минимальными отключениями.

«Мы понимаем, что дефицит в энергосистеме в осенне-зимний период все равно будет, однако мы должны пытаться максимально уменьшить влияние этого дефицита на потребителей», — подытожила замминистра.

Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривен.

Следует отметить, что с 26 апреля Кабмин утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривны за киловатт до конца мая этого года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.