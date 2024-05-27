В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество — Finance.ua

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В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество

Энергетика
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В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество
В Минэнерго раскрыли планы по тарифам на электричество
Стоимость производства и транспортировки электроэнергии растет из-за российских ударов по украинской энергосистеме. Украинцев предупредили, что повышение тарифов неизбежно.
Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона отметила, что в этот раз при формировании новых тарифов применят дифференцированный подход.
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«Мы понимаем, что без такого шага — повышения тарифа — не обойдемся. Хотя мы на этот раз предложили (и, надеюсь, правительством это будет поддержано) при повышении тарифа использовать дифференцированный подход», — заявила чиновница.
При этом она отметила, что отключение света зависит от обстрелов и потребления, поэтому Гринчук призвала украинцев экономить электричество.
В то же время, к новому отопительному сезону в Минэнерго планируют отремонтировать столько объектов энергетической инфраструктуры, чтобы пройти зимний период с минимальными отключениями.
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«Мы понимаем, что дефицит в энергосистеме в осенне-зимний период все равно будет, однако мы должны пытаться максимально уменьшить влияние этого дефицита на потребителей», — подытожила замминистра.
Народный депутат Алексей Кучеренко предупредил, что украинцам следует ожидать повышения тарифов на электроэнергию. Повышение может быть в 1,5 раза до 4 гривен.
Следует отметить, что с 26 апреля Кабмин утвердил продление льготной цены на электроэнергию для населения на уровне 2,64 гривны за киловатт до конца мая этого года.
По материалам:
УНІАН
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