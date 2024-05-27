В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ — Finance.ua
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В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ

Энергетика
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В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ
В Киеве согласовали установку 6 мини-ТЭЦ
Киевский городской совет согласовал установку 6 мини-ТЭЦ в столице. Они будут размещены как по правому, так и по левому берегу Киева.
Об этом заявил заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире Киев24.
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По его словам, специального распределения не будет: они будут размещаться в местах, где проживает много людей. В частности, в спальных зонах.
«Имеем индивидуальные котельные, которые могут быть как на несколько домов, так и один на дом. Виталий Кличко уже дал соответствующее поручение, мы будем думать над определенной программой для многоквартирных жилых домов, чтобы они устанавливали индивидуальные котельные и индивидуальное генерационное оборудование», — отметил Бондаренко.
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Напомним, концепцию восстановления и повышения устойчивости энергосистемы столицы в сессионном зале мэрии представил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, в городе разработали и уже начали вводить меры по созданию сети локальных источников когенерации. Это установки, которые будут производить тепло и электроэнергию одновременно.
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Мини-ТЭЦ (минитеплоэлектроцентраль) — это компактная энергетическая установка, служащая для совместного производства электрической и тепловой энергии в агрегатах мощностью до 25 МВт, независимо от вида оборудования.
В отличие от крупных ТЭЦ, мини-ТЭЦ обычно устанавливают поближе к потребителям, так как их мощность меньше. Их обычно применяют для обеспечения энергетической автономии небольших населенных пунктов, предприятий, коммунальных объектов и жилых комплексов.
По материалам:
Економічна Правда
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