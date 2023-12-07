В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны — Finance.ua
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В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны

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В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны
В Украине максимально упростили установку мини-ТЭЦ во время войны
Кабинет министров упростил процедуру размещения когенерационных газопоршневых установок. Теперь их можно будет установить без прохождения ряда разрешительных процедур.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
«Эти установки создадут резерв мощности на случаи экстренного отключения электроснабжения и одновременно децентрализуют генерацию», — написал он.
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По его словам, установки необходимы для обеспечения бесперебойного электропитания школ, больниц и объектов критической инфраструктуры.
Шмыгаль сообщил, что благодаря сотрудничеству с USAID до конца 2023 года Украина должна получить 69 установок малой и средней мощности. «Уже этой зимой будем иметь положительный результат от их эксплуатации», — добавил он.

Мини-ТЭЦ

Когенерация — это энергоэффективный процесс, который предусматривает одновременное производство электрической и тепловой энергии.
В отличие от крупных централизованных электростанций, также использующих комбинированное производство электричества и тепла (ТЭЦ), когенерация — метод, применяемый на объектах распределенной энергетики (мини-ТЭЦ) — собственных электростанциях на предприятиях, инфраструктурных и жилых объектах.

Готова ли Украина к отопительному сезону

Ранее сообщалось, что Кабинет министров планирует принять постановление об установлении (строительстве) когенерационных установок по максимально упрощенной процедуре.
Проектом предполагалось на период военного положения установку (строительство) когенерационных установок осуществлять без:
  • отвода земельного участка,
  • соответствующей градостроительной документации,
  • получения градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка,
  • получения экспертного заключения по проектной документации на строительство объектов,
  • получения права на выполнение строительных работ;
  • проведения оценки влияния на окружающую среду.
По материалам:
РБК-Україна
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