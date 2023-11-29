До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС — Finance.ua

До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС Сегодня 14:36 — Энергетика

До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС

Увеличение с 1 декабря пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт позволит усилить энергетическую безопасность Украины.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

«Мы благодарим ENTSO-E за принятие этого решения. С наступлением холодов враг усилил атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. В таких условиях наличие резервов и возможностей импортировать большие объемы электроэнергии из стран ЕС — важный инструмент для поддержки энергосистемы и ее устойчивости», — отметил министр.

Герман Галущенко неоднократно отмечал необходимость увеличения возможностей для импорта электроэнергии в Украину, в частности во время международных встреч.

«Я благодарен европейским партнерам и особенно еврокомиссару Кадри Симсону и руководителям системных операторов Европы за поддержку Украины в этом вопросе. Консолидация наших усилий позволит не только удержать украинскую энергосистему еще одну зиму, но и укрепить общую энергетическую безопасность континента», — добавил глава Минэнерго.

Также Герман Галущенко отметил важность решения Региональной группы континентальной Европы ENTSO-E, которое изменило статус синхронизации с «испытательного» на «постоянный», что является важным шагом к полной интеграции украинской электросети с европейской.

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