До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС — Finance.ua
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До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС

Энергетика
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До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС
До 1,7 ГВт: увеличены пропускные способности для импорта электроэнергии из ЕС
Увеличение с 1 декабря пропускных способностей для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт позволит усилить энергетическую безопасность Украины.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.
«Мы благодарим ENTSO-E за принятие этого решения. С наступлением холодов враг усилил атаки на нашу энергетическую инфраструктуру. В таких условиях наличие резервов и возможностей импортировать большие объемы электроэнергии из стран ЕС — важный инструмент для поддержки энергосистемы и ее устойчивости», — отметил министр.
Герман Галущенко неоднократно отмечал необходимость увеличения возможностей для импорта электроэнергии в Украину, в частности во время международных встреч.
«Я благодарен европейским партнерам и особенно еврокомиссару Кадри Симсону и руководителям системных операторов Европы за поддержку Украины в этом вопросе. Консолидация наших усилий позволит не только удержать украинскую энергосистему еще одну зиму, но и укрепить общую энергетическую безопасность континента», — добавил глава Минэнерго.
Также Герман Галущенко отметил важность решения Региональной группы континентальной Европы ENTSO-E, которое изменило статус синхронизации с «испытательного» на «постоянный», что является важным шагом к полной интеграции украинской электросети с европейской.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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