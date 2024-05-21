Что нужно знать о графиках отключений — Finance.ua

Что нужно знать о графиках отключений Сегодня 16:37 — Энергетика

Что нужно знать о графиках отключений

С 16 мая энергетики ДТЭК Киевские электросети вынуждены применять графики стабилизационных отключений в городе по распоряжению НЭК «Укрэнерго» из-за значительного дефицита электроэнергии в энергосистеме. Российские атаки сильно повредили энергетическую систему, поэтому электроэнергии не хватает всем потребителям страны. Если не ограничивать потребление в таких условиях, это приведет к многочисленным авариям. Почему отключения необходимы и как они происходят, ответили в ДТЭК Киевские электросети.

Причиной значительного дефицита электроэнергии послужили последствия масштабных атак врага по энергоинфраструктуре страны. За последние месяцы особо ощутимые разрушения получили именно станции генерации. Энергетики задействовали все возможные ресурсы, однако их недостаточно. Чтобы уберечь энергосистему, проводятся отключения.

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Кто решает, когда будут отключения?

НЭК «Укрэнерго» оценивает имеющуюся мощность, а затем распределяет, сколько электроэнергии будет доступно в каждом регионе. Если потребление будет превышать этот объем, главный диспетчер даст распоряжение ДТЭК Киевские электросети применять стабилизационные или экстренные отключения. Со своей стороны, оператор системы распределения делает все необходимое, чтобы доступная электроэнергия распределялась справедливо между всеми жителями и предприятиями.

Как работают графики отключений? Почему света нет более 4 часов?

Поскольку доступный объем энергопотребления спрогнозирован заранее, ДТЭК Киевские электросети имеет возможность его равномерно распределить между разными потребителями и составить график, согласно которому свет отключают у всех поочередно.

В графиках есть три категории:

белая зона — свет есть;

серая зона — света нет (около 4 часов ± 30 минут для переключения клиентов);

светло-серая зона — отключения возможны, если энергопотребление превышает установленный лимит «Укрэнерго». Чтобы уменьшить отключение во время светло-серой зоны, просим не включать одновременно энергоемкие приборы сразу после возвращения света, ведь это резко повышает нагрузку на сеть.

Зачем использовать отключение ночью?

Оператор системы распределения четко подчиняется командам оператора энергосистемы — НЭК «Укрэнерго». ДТЭК проводит отключение только тогда, когда получает соответствующую команду. В настоящее время отключение применяют в вечерние пиковые часы потребления электроэнергии — с 18:00 до 24:00. Именно в этот период есть дефицит электроэнергии.

Почему у моего соседа есть свет, а у меня нет?

Отключения применяются ко всем домам и улицам. Однако разные дома и даже разные подъезды одного дома могут питаться от разных линий электропередачи, поэтому отключаются в разное время. Дома, подключенные к критической инфраструктуре (больницы, насосные станции, котельные), не отключаются вовсе. Список таких объектов утверждают местные власти.

Будет ли отключаться уличное освещение?

Этим вопросом занимаются местные власти. Совместно с местными властями мы проводим переговоры и ищем оптимальное решение об отключении уличного освещения, что, с одной стороны, поможет экономить электроэнергию, а с другой — не будет снижать безопасность городов.

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