В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения — Finance.ua

В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения Сегодня 13:01 — Энергетика

В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения

Нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до конца мая. Сейчас же специалисты производят расчеты возможного нового тарифа. В первую очередь, они основываются на том, что новая цена должна быть посильной для украинцев.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире национального телемарафона «Единые новости». Он отметил, что в прошлом году благодаря повышению тарифа удалось прибавить 3 ГВт мощности.

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«Это позволило пройти безаварийно в нормальном режиме безопасности отопительный сезон», — сказал он.

Также, по его словам, тариф должен помочь подготовиться к отопительному сезону провести ремонтную кампанию.

Колесник добавил, что в настоящее время окончательного решения по цене нет. На вопрос о том, возможно ли повышение стоимости вдвое, замминистра сказал: «Решение, уверен, будет сбалансировано, чтобы этот шаг был посильным для населения».

Колесник отметил, что кроме поднятия тарифа правительство работает над привлечением международных партнеров к ремонтным работам.

Справка Finance.ua:

Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию. Но советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко уверен, что это не будет рыночная цифра.

По его словам, на сегодняшний день рыночная цена на электроэнергию для среднего бизнеса — около 8 грн за 1 кВт. Этот эквивалент себестоимости сформирован на внутреннем рынке Украины.



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TrueUA По материалам:

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