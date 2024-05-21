В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения — Finance.ua

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В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения

Энергетика
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В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения
В Минэнерго рассказали, как будут формироваться новые тарифы на свет для населения
Нынешний тариф на электроэнергию будет действовать до конца мая. Сейчас же специалисты производят расчеты возможного нового тарифа. В первую очередь, они основываются на том, что новая цена должна быть посильной для украинцев.
Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире национального телемарафона «Единые новости». Он отметил, что в прошлом году благодаря повышению тарифа удалось прибавить 3 ГВт мощности.
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«Это позволило пройти безаварийно в нормальном режиме безопасности отопительный сезон», — сказал он.
Также, по его словам, тариф должен помочь подготовиться к отопительному сезону провести ремонтную кампанию.
Колесник добавил, что в настоящее время окончательного решения по цене нет. На вопрос о том, возможно ли повышение стоимости вдвое, замминистра сказал: «Решение, уверен, будет сбалансировано, чтобы этот шаг был посильным для населения».
Колесник отметил, что кроме поднятия тарифа правительство работает над привлечением международных партнеров к ремонтным работам.

Справка Finance.ua:

  • Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию. Но советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко уверен, что это не будет рыночная цифра.
  • По его словам, на сегодняшний день рыночная цена на электроэнергию для среднего бизнеса — около 8 грн за 1 кВт. Этот эквивалент себестоимости сформирован на внутреннем рынке Украины.
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По материалам:
TrueUA
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