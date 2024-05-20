Нацрегулятор ввел новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня — Finance.ua

Нацрегулятор ввел новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня Сегодня 14:02 — Энергетика

Нацрегулятор ввел новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с 1 июня установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Соответствующее решение было принято на заседании 20 мая.

Нацрегулятор с 1 июня на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) установил максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт·ч. Ранее для 00:00 до 07:00 цены составляли 3000 грн/мВтч, для слота 11:00 до 17:00 — цены остались без изменений.

Для временного промежутка с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт·ч. До этого с 07:00 до 08:00 — предельные цены составляли 5600 грн/МВт·час. С 08:00 до 11:00 они остались без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 они повысились с 3000 грн/МВт·час.

В вечерние часы с 17:00 до 23:00 цены установлены на уровне 9000 грн/мВтч. Раньше — 7500 грн/МВт·час.

Минимальная предельная цена — 10 грн/МВт·час.

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/мВтч. До этого решения — 4000 грн/МВт·ч.

В период с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цены будут составлять 8250 грн/мВтч. Таким образом, для временного промежутка с 07:00 до 17:00 цена осталась без изменений. В то же время с 23:00 до 00:00 цена повысилась с 4000 грн/МВт·час.

Для временного промежутка с 17:00 до 23:00 была установлена ​​цена 10 000 грн/МВтч, она повысилась с 8250 грн/МВтч.

Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт·ч.

Напомним, ограничения цен на электричество для бизнеса действуют с 1 июля 2019 года, когда в Украине заработала модель оптового рынка электроэнергии.

С 30 ноября НКРЭКУ установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Тогда максимальный прайскеп 7 500,00 грн/МВтч действовал в вечерние часы.

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