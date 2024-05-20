Стоимость электроэнергии не может быть значительно меньше 4 грн/кВт — Бойко Сегодня 09:05 — Личные финансы

Стоимость электроэнергии не может быть значительно меньше 4 грн/кВт — Бойко

Отключения электроэнергии могут продолжаться до августа-сентября. Зимой дефицит будет, даже если зима будет теплой. Такие прогнозы дает Юрий Бойко, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго».

О дефиците электроэнергии, повышении тарифов и прогнозах говорили с ним в эфире Общественного радио.

Читайте также Как избежать электрической перегрузки в квартире

Из официальных сообщений известно, что около 40% генерирующих мощностей Украины либо уничтожены, либо существенно повреждены.

Совет от Юрия Бойко — экономное использование электрической энергии, в первую очередь, населением. Потому что именно оно формирует повышение спроса. Бережливость позволит энергосистеме легче проходить этот период и иметь возможность снабжать электроэнергией.

Изменится ли цена электроэнергии?

По словам Бойко, на сегодняшний день рыночная цена на электроэнергию для среднего бизнеса — около 8 грн за 1 кВт. Этот эквивалент себестоимости сформирован на внутреннем рынке Украины.

«Может ли государство позволить себе установить аналогичную цену для населения? На сегодняшний день — нет. Но надо также понимать, что текущий уровень цены в 2,64 грн действительно покрывает только транспортную составляющую. Так почти в каждом регионе. Они колеблются в диапазоне от 1,60 до 2,40 грн. Любая цифра, отличная от 8 грн, это политический компромисс между тем, что требует отрасль и тем, что государство сможет себе позволить в качестве разумного баланса между экономической целесообразностью и социальной защитой населения», — отмечает эксперт.

Украине не удастся избежать повышения цен на электроэнергию. Но Бойко уверен, что это не будет рыночная цифра.

«Это будет политическое решение. Цифра 2,64 грн на сегодняшний день не позволяет сбалансировать работу „Энергоатома“ и „Укргидроэнерго“, которые и финансируют сниженный тариф для населения со своих оборотных средств. Стоимость не может быть значительно ниже 4 грн», — говорит Бойко.



hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.