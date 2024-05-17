Как избежать электрической перегрузки в квартире — Finance.ua

Как избежать электрической перегрузки в квартире Сегодня 08:36 — Энергетика

Как избежать электрической перегрузки в квартире

Каждый украинец может помочь энергосистеме справиться с энергетическим кризисом. Об этом пишет правительственный портал.

Энергетическая инфраструктура Украины значительно пострадала из-за российских обстрелов, однако работает стабильно. Чтобы избежать отключений, экономьте электроэнергию, особенно в утреннее и вечернее время с 7:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

Не включайте сразу все мощные приборы, ведь рост потребления в вашем доме может привести к отключениям света.

Чтобы избежать этого, следует правильно пользоваться электроприборами и не включать их все одновременно. Например, сначала разогрейте пищу в микроволновке, затем включите утюг. Перенесите по возможности стирку на дневные или ночные часы суток. Не используйте кондиционеры и бойлеры для нагрева в часы пик утром и вечером.

Как экономить без ограничений

Все, что нужно для того, чтобы экономить электроэнергию и не ограничивать себя — системно выполнять несколько простых правил.

Уходя, гасите свет. Хоть это и банально, многие забывают нажать на выключатель, покидая помещение.

Хоть это и банально, многие забывают нажать на выключатель, покидая помещение. Протирайте лампочки и плафоны. Пыль способна «съесть» до 20% излучаемого света. Протирая лампы во время уборки, вы существенно улучшите качество освещения в доме, не прибегая к более мощным источникам света.



Пыль способна «съесть» до 20% излучаемого света. Протирая лампы во время уборки, вы существенно улучшите качество освещения в доме, не прибегая к более мощным источникам света. Чаще мойте окна. Аналогичная ситуация с окнами. Пыль препятствует попаданию в помещение природного света, поэтому вам приходится чаще включать искусственное освещение, тратя электроэнергию.



Аналогичная ситуация с окнами. Пыль препятствует попаданию в помещение природного света, поэтому вам приходится чаще включать искусственное освещение, тратя электроэнергию. Не помещайте в холодильник горячие блюда. В таком случае для поддержания заданной температуры холодильник тратит в разы больше электроэнергии.



В таком случае для поддержания заданной температуры холодильник тратит в разы больше электроэнергии. Регулярно размораживайте холодильник. Наличие льда на стенах устройства увеличивает его энергопотребление на 15−20%.



Полностью выключайте бытовую технику. Телевизор, микроволновка, электрочайник — это те приборы, которые работают в фоновом режиме. То есть они тратят электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь. Потому рекомендуется полностью отключать их от сети.

Телевизор, микроволновка, электрочайник — это те приборы, которые работают в фоновом режиме. То есть они тратят электроэнергию, даже если вы ими не пользуетесь. Потому рекомендуется полностью отключать их от сети. Стирка в холодной воде. Сегодня существует множество моющих средств для стирки в холодной воде. Кроме того, что таким образом вы сможете предупредить выцветание одежды, так еще и сэкономите значительную долю затрат на электроэнергию.



Сегодня существует множество моющих средств для стирки в холодной воде. Кроме того, что таким образом вы сможете предупредить выцветание одежды, так еще и сэкономите значительную долю затрат на электроэнергию. Для экономии в летний период ночью открывайте окна, а днем ​​завешивайте. Открытые ночью окна помогут снизить температуру в помещении на 10−15 градусов, а завешенные днем ​​шторы — не дадут проникнуть жаре. Таким образом, вы будете гораздо меньше использовать кондиционер, который, между тем, потребляет 2,0−3,5 кВт электроэнергии в час.



Открытые ночью окна помогут снизить температуру в помещении на 10−15 градусов, а завешенные днем ​​шторы — не дадут проникнуть жаре. Таким образом, вы будете гораздо меньше использовать кондиционер, который, между тем, потребляет 2,0−3,5 кВт электроэнергии в час. Переведите бойлер в экономичный режим. Часто потребители интересуются, как экономить электроэнергию с бойлером, ведь отключать его на ночь не рекомендуется. Мы советуем установить температуру для повседневного пользования 50−60 градусов, и один раз в неделю повышать ее до 90 градусов на несколько часов, чтобы предотвратить появление бактерий внутри бака. К тому же важно своевременно выполнять техобслуживание устройства.



Эти способы экономии электроэнергии в быту помогут сэкономить до 15% света в месяц. Важное условие — регулярность. Соблюдать правила нужно постоянно, а не время от времени.

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