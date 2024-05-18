Повышение тарифов на свет: что об этом думают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Повышение тарифов на свет: что об этом думают украинцы (инфографика) Сегодня 08:06 — Энергетика

Повышение тарифов на свет: что об этом думают украинцы (инфографика)

Более половины (55%) граждан Украины относятся с пониманием к повышению тарифов на энергоснабжение с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» 6−8 мая.

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В частности, 45% респондентов считают, что для обеспечения ремонта тарифы на электроэнергию могут быть повышены с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства.

Еще 10% респондентов уверены, что цены на электричество следует повысить всем потребителям.

40% граждан уверены, что повышать тарифы не нужно, даже если ситуация с электроснабжением станет хуже.

По мнению большинства респондентов (67%), в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства. Однако около четверти (26%) с этим не согласны.

В то же время, 70% опрошенных убеждены, что прошлогоднее повышение тарифа позволило восстановить на должном уровне поврежденные объекты энергетической инфраструктуры.

На вопрос о том, были ли восстановлены мощности в течение прошлого года, 59% ответили, что инфраструктура была восстановлена ​​на достаточном уровне, 11% - что восстановлена полностью, 15% - что восстановлена на недостаточном уровне, 2% - что не была восстановлена вовсе.

Для 54% респондентов ситуация с непрерывным электроснабжением скорее хорошая, то есть свет не отключают. Еще 41% заметил, что электроэнергию отключают изредка. О плохой ситуации с обеспечением света сказали 4% опрошенных.

Для двух третей украинцев стабильное обеспечение электроэнергией важно, но они могут терпеть кратковременные перебои.

Чрезвычайно важно стабильное энергообеспечение для 27% украинцев. И только для 7% оно не важно и такие респонденты готовы терпеть длительные перебои со светом.

Опрос проводился среди 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных регионах Украины методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Справка Finance.ua:

украинцы в пересчете на валюту платят за один киловатт 0,06 евро. Фактически это самый низкий тариф в Европе, столько же платят только в Турции;

самые высокие цены на электроэнергию среди стран ЕС в Германии (0,40 евро за кВт-ч), Бельгии и Ирландии (0,38 евро за кВт-ч);



на электроэнергию среди стран ЕС в Германии (0,40 евро за кВт-ч), Бельгии и Ирландии (0,38 евро за кВт-ч); Замминистра энергетики Светлана Гринчук заявила, что Кабмин размышляет над поднятием тарифов на свет. Этот вариант обсуждается, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона;



Глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что с 1 июня тарифы вырастут для населения. Примерно тариф будет 3,5−4 грн.



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