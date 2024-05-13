В Україні планують підвищити тарифи на світло до 4 грн — Попенко Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

В Україні планують підвищити тарифи на світло до 4 грн — Попенко

Тарифи на електроенергію для населення зростуть вже у найближчі місяці. Проте поки розмір тарифу ще не затвердили.

Про це заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі телеканалу «Новини.Live».

«З 1 червня тарифи зростуть для населення. Міненерго вже давно готував цей пакет документів», — зазначив Попенко.

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Він додав, що точно, яким буде тариф поки не затверджено, але орієнтовно тариф буде 3,5−4 грн.

«Міненерго для себе ще остаточно не вирішив», — додав він.

За його словами, якщо встановити двозонний лічильник на електроенергію, то можна буду платити 50% від затвердженого нового тарифу.

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Також він зазначив, що в більшості європейських країнах використовують трьохзонні лічильники. Вони покривають денне споживання, нічне та часи пікового навантаження.

Що відомо про підвищення тарифів на світло

Перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики Олексій Кучеренко раніше заявляв, що в Кабінеті міністрів розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію для населення з 2,64 до 3,5−4 грн/кВт-год.

«Уряд реально готує підвищення ціни на електроенергію для населення. Мій прогноз, що це відбудеться з першого червня. Я знаю, що обговорюється ціна в діапазоні 3,5−4 гривень», — заявив він.

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Енергетичний експерт Геннадій Рябцев заявляв , що необхідно переглянути тариф на електроенергію для населення, бо наразі він не покриває вартість виробництва електроенергії Енергоатомом та Укргідроенерго.

Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян припускає можливість підвищення тарифів на електроенергію в 2024 році з огляду на гостру потребу енергетичної галузі в залученні значних фінансових ресурсів для відновлення енергооб'єктів після російських атак.

Зараз ціна на електроенергію для населення складає 2 грн 64 коп. за кіловат.

Довідка Finance.ua:

українці в перерахунку на валюту платять за один кіловат 0,06 євро. Фактично це найнижчий тариф у Європі, стільки ж платять лише у Туреччині. Найвищі ціни на електроенергію у Німеччині (0,40 євро за кВт-год), Бельгії та Ірландії (0,38 євро кВт-год);

НБУ прогнозує поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих рівнів протягом кількох років.



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