В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски — Finance.ua

В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

В Украине работают над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Отстройка и восстановление энергетики постоянно в нашем фокусе. Ситуация чрезвычайно сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, правительство приняло постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.

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«Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее. Рассчитываем также на дальнейшую активную поддержку партнерами нашего энергосектора», — отметил Шмыгаль.

УНН По материалам:

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