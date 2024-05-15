В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски — Finance.ua

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В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски

Казна и Политика
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В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски
В Украине работают над тем, чтобы до старта отопительного сезона минимизировать риски
В Украине работают над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
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«Отстройка и восстановление энергетики постоянно в нашем фокусе. Ситуация чрезвычайно сложная. Потеряв 8 ГВт мощности, вынуждены покрывать дефицит за счет импорта и аварийной помощи от западных партнеров. Работаем над тем, чтобы до старта следующего отопительного сезона минимизировать риски. Ремонты будут идти параллельно с развитием децентрализованной генерации», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, правительство приняло постановление, упрощающее размещение газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей.
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«Снимаем целый ряд бюрократических процедур, чтобы процесс двигался быстрее. Рассчитываем также на дальнейшую активную поддержку партнерами нашего энергосектора», — отметил Шмыгаль.
По материалам:
УНН
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