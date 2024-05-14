Почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам: ответ Минэнерго — Finance.ua

Почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам: ответ Минэнерго Сегодня 19:15 — Энергетика

Почему свет отключают только бизнесу, а не гражданам: ответ Минэнерго

Принудительные отключения электроэнергии прежде всего происходят для промышленных объектов, а не обычных граждан по той причине, что первые имеют наибольшую нагрузку на энергосистему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра энергетики Украины Николая Колесника в эфире национального телемарафона.

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«Промышленные категории потребителей имеют наибольшую нагрузку на энергосистему, поэтому, собственно, графики почасовых отключений электрической энергии применяются именно к такой категории потребителей», — заявил чиновник.

Также он добавил, что целью применения графиков является балансировка системы в отдельных регионах, поэтому Минэнерго призывает промышленность экономить и применять потребление и такие режимы работы, как только это критически необходимо, ограничивать навесную рекламу или другое освещение, которое не является критически необходимым.

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«При этом хочу отметить, что такие ограничения не касаются объектов критической инфраструктуры, работающих в других режимах», — сказал он.

Также Колесник сообщил, что члены правительства призывают и обычных граждан к экономии, а также дали совет, что бытовые приборы следует применять и переносить их на использование в ночное время.

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