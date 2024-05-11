Тарифы на электроэнергию могут возрасти — Украинские распределительные сети Сегодня 09:09 — Энергетика

Тарифы на электроэнергию могут возрасти — Украинские распределительные сети

Существует вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно больше миллиарда долларов.

Об этом сообщил и.о. генерального директора «Украинские распределительные сети» Артём Мартынюк в эфире телемарафона.

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На вопрос о рисках повышения тарифов на электроэнергию Мартынюк ответил, что это может произойти как вынужденный шаг для подготовки к осенне-зимнему периоду.

«Есть определенные обсуждения на сегодня, они будут приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Я не знаю, какие источники будут привлечены, но, по моему субъективному мнению, возможно, нам придется столкнуться с повышением тарифов, потому что сумма немаленькая», — сказал он.

Мартынюк отметил, что сегодня украинских внутренних источников не хватает, Украине помогают страны-соседи.

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Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял , что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук также говорил , что в 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако диапазон цены может составлять 3,5−4 грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

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