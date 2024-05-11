Тарифы на электроэнергию могут возрасти — Украинские распределительные сети
Существует вероятность, что в Украине повысят тарифы на электроэнергию. Такой сценарий возможен, ведь для подготовки к осенне-зимнему периоду нужно больше миллиарда долларов.
Об этом сообщил и.о. генерального директора «Украинские распределительные сети» Артём Мартынюк в эфире телемарафона.
Читайте также
На вопрос о рисках повышения тарифов на электроэнергию Мартынюк ответил, что это может произойти как вынужденный шаг для подготовки к осенне-зимнему периоду.
«Есть определенные обсуждения на сегодня, они будут приниматься на уровне Национальной комиссии регулирования электроэнергетики. Я не знаю, какие источники будут привлечены, но, по моему субъективному мнению, возможно, нам придется столкнуться с повышением тарифов, потому что сумма немаленькая», — сказал он.
Мартынюк отметил, что сегодня украинских внутренних источников не хватает, Украине помогают страны-соседи.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что правительство не планирует менять тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до конца нынешнего отопительного сезона.
Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук также говорил, что в 2024 году власти не будут повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. Однако диапазон цены может составлять 3,5−4 грн.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью