Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро — Finance.ua
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Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро

Энергетика
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Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро
Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро
Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро). Денежные средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Средства будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.
Новый грант дополняет предварительные взносы Великобритании, сумма которых составляет 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд составила более 433 миллионов евро.
По материалам:
Економічна Правда
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