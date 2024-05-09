Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро — Finance.ua

Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро Сегодня 11:00 — Энергетика

Для восстановления после атак: Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики 23 миллиона евро

Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро). Денежные средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Средства будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

Новый грант дополняет предварительные взносы Великобритании, сумма которых составляет 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд составила более 433 миллионов евро.

Економічна Правда По материалам:

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